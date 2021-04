Al 276 ex-guerrillero's en 900 sociale leiders vermoord in Colombia sinds vredesakkoord van 2016 

Niet alleen ex-rebellen worden geviseerd. Ook sociale leiders, leiders van (boeren)gemeenschappen en milieuactivisten worden vermoord. Sinds eind 2016 zijn al 900 van zulke leiders om het leven gebracht, maakte de JEP bekend.

"De missie van deze rechtbank is in gevaar als de moorden en doodsbedreigingen niet stoppen", maakte Eduardo Cifuentes, de voorzitter van de rechtbank, duidelijk. "Wanneer gewelddadige groepen mensenrechtenverdedigers en voormalige strijders het zwijgen opleggen, doen ze niet alleen hen en hun families pijn. Ze ontnemen de samenleving ook de kans om een ​​klein deel van de waarheid te horen en elimineren een mogelijke bron van herstelbetalingen."

Het vredesakkoord in Colombia kwam er destijds op initiatief van de toenmalige president Juan Manuel Santos. In 2018 kwam de conservatief Iván Duque Márquez aan de macht. De nieuwe president wordt verweten dat hij amper inspanningen levert om het akkoord uit te voeren. De onvrede is zo groot dat een groep ex-rebellen van de FARC in 2019 besloot om opnieuw de wapens op te nemen en zelfs bereid was om samen te werken met het ELN, een kleinere rebellenbeweging die de wapens nooit heeft neergelegd.

Daarnaast stond ook een nieuwe generatie van gewapende groeperingen op die de leegte probeert in te vullen die de FARC na het vredesakkoord liet. Ze willen de controle in handen krijgen van natuurlijke rijkdommen maar ook van de drugshandel. Met als gevolg dat het geweld in sommige landelijke regio's in Colombia opnieuw alsmaar toeneemt.