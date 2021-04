Uitbraak van corona in Glabbeek: "Voor het eerst maak ik me echt zorgen"

Er zitten intussen een paar tientallen mensen in afzondering die nog een coronatest moeten afleggen. "Ik verwacht de komende dagen nog een stijging van het aantal besmettingen. Maar we moeten vooral een massale uitbraak vermijden. Daarom moeten we nu met z'n allen een tandje bijsteken. We hebben alles zelf in de hand", aldus Reekmans. Hij geeft toe dat hij voor het eerst in de coronacrisis echt ongerust is. "Tot nu toe vielen de cijfers in Glabbeek altijd heel goed mee, maar nu maak ik me echt zorgen, ja. Onze gemeentediensten spelen kort op de bal en ik roep al mijn inwoners op om de maatregelen nog strikter op te volgen."