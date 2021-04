Correcties en aanvullingen in april

Radio 2 Antwerpen was onlangs geïntrigeerd door een bijdrage in Gazet van Antwerpen, over de ziekenhuizen in Geel en Mol. Door corona was de toestand op de afdelingen intensieve zorg er “uiterst penibel”, stelde de krant. In die zin zelfs dat patiënten moesten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen, weliswaar binnen hetzelfde Ziekenhuisnetwerk Kempen, waartoe Geel en Mol behoren.

Reden genoeg voor Radio 2 om contact op te nemen met Rudy Van Ballaer van het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Die zei in een eerste gesprek met de redactie dat in twee van de vier ziekenhuizen van het netwerk de afdelingen intensieve zorg “meer dan vol” lagen. Hij had het over de afdelingen in Mol en Geel. Daags nadien, in een live interview met Els Broekmans tijdens ‘Start Je Dag’, sprak hij over IC-afdelingen die “goed vol” lagen.

Intussen had het ziekenhuis in Geel een aantal puntjes op de “i” gezet op Facebook. Maar dat was vooral bedoeld als reactie op de berichtgeving in Gazet van Antwerpen, zo bevestigt de woordvoerster van het ziekenhuis aan de medewerkers van de nieuwsombudsman. Kennelijk is de toestand in het ziekenhuis van Geel nog onder controle en moet er niet doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen van het netwerk. Dat laatste hebben Radio 2 en VRT NWS ook niet beweerd.