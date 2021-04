Dode vissen in de Vaart in Zele blijken gedumpte kwabalen te zijn

Maar intussen is toch een en ander duidelijk geworden. De vissen, kwabalen, komen normaal niet voor in de wateren in Zele en zijn er ook niet uitgezet. Daarom gaan ze er in Zele nu vanuit dat een kweker z'n dode vissen in de Vaart gedumpt heeft en dat de vissen dus niet in het water gestorven zijn of bijvoorbeeld zuurstoftekort hadden.

Wat betreft de bruine smurrie is er ook een verklaring, zegt schepen Francis de Donder: "Het gaat niet om mest, maar om een natuurlijk fenomeen. Het zijn afgestorven algen die losgekomen zijn van de bodem. In de volksmond noemen ze dat het keren van het water. Die pakken algen doen vaak denken aan meststoffen omdat het ook bruine vlokken zijn en op de oppervlakte liggen. Bij meststoffen is dat identiek hetzelfde." Het mysterie van de drijvende vissen is dus opgehelderd.