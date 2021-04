E40 van Brussel naar de kust vannacht en morgennacht dicht tussen Groot-Bijgaarden en Ternat

Voor het lokale verkeer van Brussel naar Aalst is er een omleiding via de ring rond Brussel, de afrit van Dilbeek en de Ninoofsesteenweg (N8). Let op: beide afritten van de Ring rond Brussel in Zellik naar de Pontbeeklaan (N9) richting Asse gaan dicht. Dat komt omdat er werkzaamheden bezig zijn op de N9 in Asse. Daar is momenteel alleen autoverkeer in de richting van Brussel mogelijk. Vermijd dus de N9 want via die route zal je je met de auto hopeloos vastrijden. Kijk naar de foto hieronder.