Brand in klooster bij school Spes Nostra in Heule: "Leerlingen, kom niet naar school"

In Heule heeft een zware brand gewoed in de kapel van het klooster van de Spes Nostraschool. Het vuur is dinsdagmorgen vroeg ontstaan en verspreidde zich razendsnel. Het was klusjesman Eddy Vandooren die de brand ontdekte: "De zusters zaten vanmorgen vroeg zonder stroom. De elektricien nam niet op en daarom hebben ze mij gebeld. Toen ik aankwam, zag ik dat er brand was op de zolder van het klooster. Het vuur was al te hevig om zelf te blussen en daarom heb ik de brandweer gebeld. Ik heb alle 20 zusters geëvacueerd. Sommige gingen meteen naar buiten. Anderen gingen naar een wachtruimte aan de andere kant van het gebouw omdat ze nog in nachtkledij waren. Enkele zusters waren in paniek maar niemand is gewond. De zusters zijn intussen naar een ander klooster in de buurt."

Bekijk hier de beelden van de brandweer: