Er komt geen megastal voor 2.500 runderen in Baarle-Hertog

Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog reageert opgetogen: "Wij zijn als gemeente niet tegen de komst van familiale landbouwbedrijven, maar zo'n grote stal hoort niet thuis in dit gebied. Het gaat om bijna 2.500 vleeskalveren en de opslag van heel wat mest. Bovendien heeft zo'n bedrijf een enorme impact op de mobiliteit in het centrum van het landelijke Zondereigen. In de praktijk zou het namelijk neerkomen op een bedrijf van bijna 5.000 kalveren, want de Nederlandse stal van de familie die de aanvraag deed, ligt maar net over de grens. Enkel een smal beekje zouden de twee bedrijven dan scheiden", zegt schepen voor ruimtelijke ordening Philip Loots (N-VA) van Baarle-Hertog. Nederlandse landbouwers proberen tegenwoordig wel vaker om zich te vestigen net over de grens, omdat Nederland strenger is geworden.