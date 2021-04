"Carpe noctem": 20e Erfgoeddag in het teken van de nacht, ontdek hier de meest bijzondere plekken 

Op 24 en 25 april is het Erfgoeddag, of beter... Erfgoednacht, want dit jaar draait de gelegenheid rond het thema “De nacht” en spreidt het programma zich uit over het hele weekend. Erfgoeddag is een jaarlijkse sensibiliseringscampagne die ons immaterieel en roerend erfgoed onder de aandacht brengt. Er zijn meer dan 300 gratis activiteiten in Vlaanderen en Brussel, VRT NWS selecteert de meest opvallende uit het overweldigende aanbod.