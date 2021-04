Kunnen we Johnson & Johnson-vaccin toedienen, en hoe? Europese Geneesmiddelenagentschap komt straks met advies

Het vaccin werd al door het EMA vergund, maar de uitrol moet nog op gang komen. België kreeg vorige week zijn eerste 36.000 dosissen, maar dient het vaccin dus voorlopig nog niet toe. Een beslissing volgt pas na het advies van het EMA. Want zo gaat dat: het is aan de landen zelf om te beslissen hoe ze omgaan met het advies. En dat leidt soms tot verwarrende situaties, want waarom blijft het ene land er wel mee vaccineren en het andere niet?



"Dat is inderdaad een wat complexere situatie in Europa. Wij geven aan onder welke voorwaarden het mag worden gebruikt en dan bekijken de landen hoe het in hun nationale vaccinatiecampagne past. Sommige landen hebben heel weinig J&J-vaccin aangekocht, andere weer meer. Het hangt er wat van af welke strategie de landen op poten gezet hebben voor de uitrol van hun vaccinatiecampagne. Wie wordt gevaccineerd, welk vaccin wordt gebruikt..."

"Ik zou niet zeggen dat het à la carte is. Men heeft onze beslissing over hoe het gebruikt mag worden, en dan gaat men kijken aan de hand van wat de nationale situatie is. Daarbij wordt ook de stand van de pandemie op dit moment bekeken, in sommige landen gaat het nu wat moeilijker dan in België. Al die factoren worden mee in aanmerking genomen."