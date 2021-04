Politie houdt opnieuw een flitsmarathon: "Je kan ons overal op gelijk welk moment tegenkomen" 

In totaal zal de federale politie samen met 119 politiezones meer dan 500 politieagenten inzetten om de snelheidscontroles uit te voeren. "Dat betekent dat je ons mag verwachten op 621 controleplaatsen. Dat kan zijn op snelwegen, lokale wegen, expreswegen. Je kan ons overal op gelijk welk moment tegenkomen", zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie.

De politie hoopt met de vooraf aangekondigde acties een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij hardleerse bestuurders. "Snelheid is nog altijd de grootste killer in het verkeer. Zelfs nu in COVID-tijden is snelheidshandhaving belangrijk. We zien dat er minder verkeer op de baan is en toch stellen we in verhouding meer en hogere snelheden vast. Dat is onaanvaardbaar. We gedragen ons veilig om geen corona te krijgen, laten we ons ook veilig gedragen om geen verkeersongevallen te krijgen of te veroorzaken", stelt Koen Ricour.

Bij de vorige flitsmarathon in oktober werden 35.443 pv's opgesteld voor overdreven snelheid, van 331 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken. "We hopen natuurlijk dat we zo weinig mogelijk boetes moeten geven, dat mensen zich aan de snelheid houden en op die manier veilig op hun bestemming geraken. De vorige keer hadden we 3,77 procent bestuurders in overtreding die dan ook een boete in de bus gekregen hebben. We hopen natuurlijk - het is een ideale droom - ooit naar nul procent boetes te gaan", klinkt het bij de directeur van de federale wegpolitie.