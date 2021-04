Gezocht: eigenaar van verdwaald varken in Koekelare

De politie probeert de eigenaar nu te vinden via een oproep, voorlopig zonder succes. "De rechtmatige eigenaar kan zich aanbieden op het commissariaat in Diksmuide. Natuurlijk dienen ook de eigendomsdocumenten vertoond te worden", klinkt het.

Het varkentje krijgt momenteel onderdak in een stal, waar het de beste zorgen toegediend krijgt. "Voor alle duidelijkheid: het varken zelf kreeg geen onderdak op het commissariaat, maar de eigenaar kan zich daar wel aanmelden. We hopen dat we dit varkentje snel kunnen wassen, zodat de zaak opgelost is en het dier terug naar de eigenaar kan", zegt de politie.