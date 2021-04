Tienen zorgt voor gratis wifi op openbare plaatsen

Tienen schaart zich daarmee achter het project "WIFI4EU" van de Europese Commissie. Daarmee wil Europa gratis internet promoten op publieke plaatsen. In een tweede fase wil de stad ook onder andere op de Kalkmarkt en aan het Stationplein gratis wifi voorzien. "Op termijn kan de stad bovendien sensoren activeren op datzelde netwerk. Die kan je dan gebruiken voor verschillende toepassingen", klinkt het bij de schepen van Interne en Externe Dienstverlening, Gijsbrecht Huts (N-VA). "Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de luchtkwaliteit of de geluidsoverlast, maar ook stromen van mensen in kaart te brengen. Die gegevens kunnen dan gebruikt worden om ons beleid bij te sturen en op termijn te evolueren naar een smart city.”

De stad trekt elk jaar 12.000 euro uit voor het project. De Europese Commissie zorgt ook voor een éénmalige subsidie van 15.000 euro.