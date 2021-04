Leuven wordt tegen 2022 volledig zone 30, ook de deelgemeenten  

Het uitrollen van de zone 30 vraagt even tijd. Maar in 2022 moeten alle deelgemeenten een zone 30 zijn. "We zullen in totaal zo'n 300 verkeersborden moeten vervangen, dus dat vraagt wat werk", zegt schepen van mobiliteit David Dessers (Groen). "We gaan dat gefaseerd aanpakken, we starten in Wilsele-dorp, want daar is al een mobiliteitsplan. Daarna volgen Wijgmaal, Wilsele-Putkapel, en Kessel-Lo, waar de plannen in opmaak zijn. Heverlee komt in 2022 aan bod.”