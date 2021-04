Amerikaanse superfans krijgen handdoekjes Professor T. : "Wilde mijn vrouw verrassen voor onze huwelijksverjaardag"

In Washington State in de Verenigde Staten pronken Michael en Helen Salapke met handdoekjes van de Universiteit Antwerpen. Een apart verhaal met heel wat plotwendingen. "Via een lokale tv-zender hebben we genoten van de Vlaamse reeks Professor T. Vooral van het personage Jasper Teerlinck, gespeeld door Koen De Bouw", zegt de Amerikaan Michael in "Start Je Dag".

Professor Teerlinck geeft in de reeks les aan de Antwerpse universiteit en assiteert de politie bij het oplossen van misdaden. Hij heeft bovendien een ongeneeslijke smetvrees. "Ik zocht een origineel cadeau voor mijn vrouw voor onze 35e huwelijksverjaardag. Je kan toch niet altijd juwelen of parfum kopen? De handdoekjes waarmee Koen De Bouw alles afveegt, spelen zo'n prominente rol in de reeks, dat ik ze besloot te bestellen", zegt Michael. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot.