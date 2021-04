Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt dankzij preventiecampagnes, maar grote vrees voor kentering door corona

Ook al ligt het suïcidecijfer in Vlaanderen nog 1,5 keer hoger dan het Europees gemiddelde en ook al hebben we nog niet de recentste cijfers, toch doet onze regio het intussen beter dan een aantal andere landen. In Nederland bijvoorbeeld is het aantal zelfdodingen tussen 2008 en 2017 met 40% gestegen, in de VS met 37,8%.