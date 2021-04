Danone moedigt aan om producten over datum nog op te eten en verandert "te gebruiken tot" in "ten minste houdbaar tot"

Maar kijken de meeste mensen niet enkel naar de datum, en veel minder naar wat er exact voor staat? "Het klopt dat de datum veruit het belangrijkste is voor veel mensen om te beslissen of ze iets weggooien of nog opeten", zegt microbioloog Frank Devlieghere (UGent) die gespecialiseerd is in de houdbaarheid van voedsel.

"De helft van de mensen kijkt enkel naar de datum. Eén op de drie kent zelfs het verschil niet tussen te gebruiken tot en ten minste houdbaar tot."

"Toch is het een belangrijke stap dat een groot merk als Danone hier aandacht aan besteed. Het zal consumenten bewuster maken van dat verschil in datum en wellicht zullen er nog andere producenten volgen.", zegt professor Devlieghere.