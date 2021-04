Kijk binnen in ateliers van Vlaamse illustratoren als Carll Cneut en Gerda Dendooven in Villa Verbeelding

Op dit moment zijn de reuzegrote tekeningen van Vlaamse illustratoren al te bewonderen in de Illustratieroute in de Hasseltse binnenstad. Nu is het dankzij de illustratiekamer dus ook mogelijk om een blik te werpen in het atelier van acht topillustratoren van eigen bodem.

De bezoeker duikt met deze nieuwe expo in het atelier van Carll Cneut, Gerda Dendooven, Pieter Gaudesaboos, Fatinha Ramos, Leo Timmers, Tom Schamp, Sebastiaan Van Doninck en Kaatje Vermeire.