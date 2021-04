BELUISTER: Schooldirecteur Deinze wil geen kortere zomervakantie 

De scholen in Oost-Vlaanderen lopen niet warm voor het idee van Onderwijsexpert bij de OESO, Dirk Van Damme. Hij noemt de coronacrisis de ideale aanleiding om de zomervakantie in te korten. Een iets langer schooljaar is volgens hem ook in niet-coronatijden goed om de leerachterstand aan te pakken.

Minister van Onderwijs Ben Weyts liet ondertussen weten dat hij zal nadenken over het idee, maar verzekert dat het niet meer voor dit schooljaar zal zijn. Goed nieuws, vinden de schooldirecteurs in Oost-Vlaanderen, want zij zagen zo'n grote ingreep niet graag last minute gebeuren.

