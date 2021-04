Inwoners van Antwerpen klagen over geurhinder: "Ruikt naar petroleum"

In het noordelijke deel van de haven werd wel een teveel aan benzeen gemeten. "En dat kan gevaarlijk zijn bij bepaalde concentraties", waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat bij Radio 2 Antwerpen. "Benzeen heeft een licht onaangename geur, maar is wel kankerverwekkend en kan leukemie geven. Als de metingen aangeven dat er benzeen gedetecteerd is, is dat toch wel alarmerend", zegt Tytgat.

De metingen zijn gebeurd in de haven, of dat dan kilometers verder in de stad ook nog gevaarlijk is? "Je moet dan de concentraties gaan bepalen en risico's inschatten voor je daar een uitspraak over kan doen. Bedrijven mogen ook niet zomaar om het even wat uitstoten. Er zijn bepaalde maximale drempelwaarden waar ze zich aan moeten houden", concludeert toxicoloog Tytgat.

Bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zijn er alvast geen meldingen binnengekomen van fouten bij het productieproces van klasse 1 bedrijven in de haven, bedrijven die het meest belastend zijn voor het milieu. En zij hebben een meldingsplicht, aldus hun woordvoerder Brigitte Borgmans.