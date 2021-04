Songschrijver en producer Jim Steinman (73), de man achter "Total eclipse of the heart", is overleden

Steinman werd geboren in 1947 in New York. Hij ontpopte zich tot een liedjesschrijver, platenproducer, arrangeur, pianist en zanger.

Hij is het meest bekend van zijn jarenlange en productieve samenwerking met rocker Meat Loaf. Zo was hij de songschrijver en producer van het album "Bat out of hell" (1977), dat een van de best verkochte albums ooit werd en onder meer de wereldhit "Paradise by the dashboard light" bevat. Ook die andere superhit van Meat Loaf, "I'd do anything for love (but I won't do that)", is van zijn hand.

Bekijk de clip van "I'd do anything for love (but I won't do that)" (en lees daaronder voort):