Jongeren in Gijzegem willen een skatepark

"We hebben zelf paletten gezet en dingen die we zelf hebben gemaakt, maar de basketters en de voetballers vinden dat niet leuk, het staat in hun weg. We willen liever een plek voor onszelf. Het zou veel beter zijn als er een permanente ramp zou komen."

De jongens uit het tweede middelbaar dromen al langer van een eigen skateplek en begonnen hun petitie egenlijk omdat ze zich wat verveelden. Tot hun verbazing kregen ze in een week tijd meer dan 1.000 handtekeningen bijeen. "We hopen dat er hier iets komt. Je kan in Aalst ook skaten, maar dat is ver weg en het is daar meer voor pro's (professionals). Hier zijn we meer met gemiddelde skaters."