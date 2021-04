Kies voor vaccinatiestrategie die iedereen aan boord houdt, vaccineer jongeren niet als laatste

Bovendien kan dit verder vreten aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen, die in deze leeftijdsgroep relatief meer onder druk staat. Jongvolwassenen hebben een sterke behoefte aan relationele contacten, die ze in groep beleven. Met de zomer in aantocht zal de hoeveelheid samenscholingen van jongeren in parken en op pleinen niet in de hand gehouden kunnen worden, waardoor escalerende confrontaties met het handhavingsbeleid niet te vermijden zullen zijn. Er valt dus meer winst te boeken voor de mentale gezondheid van 18- tot 30-jarigen net als voor de vaccinatiecampagne als zij gelijktijdig aan bod komen.



Willen we iedereen zo veel mogelijk aan boord houden tijdens de moeilijke maanden die nog voor de deur staan dienen we het motto ‘Samen uit, samen thuis’ echt waar te maken. Dit zal helaas niet lukken door stap voor stap de leeftijdsladder af te dalen tot we bij de jongeren zijn.