Kwetsbare jongeren krijgen gratis maandverbanden en tampons in Mechelen

“Veel Mechelaars gaven gehoor aan de oproep om de Mechelenbonnen die ze zelf niet nodig hadden, in te leveren bij het Sociaal Huis. Daar zijn we heel erg dankbaar voor, want zo helpen ze mee in de strijd tegen de menstruatiearmoede in onze stad”, vertelt Gabriella De Francesco (Groen), schepen van gelijke kansen, armoedebestrijding en welzijn. De stad Mechelen deelde de corona-mechelenbonnen uit als steun voor de inwoners en de lokale handelaars.



Natasja Lories van het Kansarmoedenetwerk Mechelen (KAN) vult aan: “Voor veel gezinnen is de aankoop van menstruatieproducten een te grote hap uit hun maandbudget, met alle gevolgen van dien. Binnen het Mechels kansarmoedenetwerk bekijken we hoe we deze eenmalige actie kunnen omzetten in structurele steun."