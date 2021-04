Leger plaatst extra verbodsborden rond militair domein in Leopoldsburg

Het militair domein in Leopoldsburg is ook een mooi stukje natuur. "Wie hier toch graag wil komen wandelen in het weekend of op feestdagen, kan daarvoor een vergunning aanvragen bij defensie", gaat De Wachter verder. "Zo weten we om welke mensen het precies gaat en als er dan bijvoorbeeld toch oefeningen gepland zijn in het weekend, dan kunnen we hen op voorhand verwittigen."

Er wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuwe wandelroute vlakbij de schietstanden. "Dat zal een traject van zo'n 6 tot 8 kilometer worden, met wandellussen, dat komt vlakbij de schietstanden, maar ver genoeg, zodat het veilig blijft voor de wandelaars", besluit de kampcommandant.