Sihame El Kaouakibi medisch arbeidsongeschikt, advocaten: "Hetze tegen haar moet stoppen"

El Kaouakibi was zelf niet op de zitting in Tongeren aanwezig. Volgens haar advocaten is ze tot eind mei medisch arbeidsongeschikt door de heisa die er in de media rond haar is ontstaan. "Er is een karaktermoord op haar gepleegd, ze is publiek onthoofd", zo pleitte haar advocaat Joris Vercraeye. "Mevrouw El Kaouakibi was binnengehaald als reddende engel en wordt nu door iedereen uitgespuwd. Die hetze moet nu stoppen. Het is tijd om het gerecht zijn werk te laten doen. Mevrouw El Kaouakibi zal daaraan meewerken en tegenover het gerecht verantwoording afleggen." De advocaat vond het ook vreemd dat in de media bericht wordt over de audit van de stad Antwerpen naar de subsidies voor Let's Go Urban, terwijl zijzelf die audit nog niet gezien hebben: "Er wordt ons voortdurend gevraagd om te reageren op rapporten die we zelf niet gezien hebben."