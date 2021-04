Man uit Kalmthout opgepakt die meisje zou hebben betast en gekust op de trein: "Mogelijk nog meer slachtoffers"

Een man uit Kalmthout zit in de cel omdat hij een minderjarige meisje tegen haar zin zou heben betast en gekust op de trein die van Puurs naar Roosendaal in Nederland reed. De lokale politie van de zone Grens pakte de man uit Kalmthout zondag op. Hij is aangehouden. De politie vraagt dat eventuele andere slachtoffers zich zouden melden.