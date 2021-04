Zoutbedrijf uit Roeselare schenkt gratis kleine peper- en zoutzakjes aan 600 horecazaken uit de buurt

2 maanden terug gingen de geportioneerde zout- en peperzakjes in productie bij Zoutman, een Roeselaars bedrijf dat zeezoutproducten aanbiedt. “We hebben 600 horecazaken in Roeselare aangeschreven met het aanbod om een gratis doos zeezout en zwarte peper te leveren in geportioneerde zakjes. Elke doos telt 1.000 zakjes. We willen onze getroffen horecazaken hiermee een duwtje in de rug geven. Al hopen we natuurlijk vooral dat ze zo snel mogelijk mogen openen”, zegt Dieter Verfaille van Zoutman.