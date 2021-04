Motorrijder verongelukt in Hakendover (Tienen)

In de Houbaertstraat in Hakendover, bij Tienen, is dinsdagmiddag een motorrijder verongelukt in een tunnel onder de spoorweg. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Mogelijk heeft de motorrijder zijn bocht gemist en is hij tegen de tunnelwand gebotst.

Er is voorlopig geen sprake van andere betrokkenen. Het parket van Leuven heeft een wetsdokter en verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. De lokale politie heeft de omgeving van de plaats van het ongeval afgesloten.