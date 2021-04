Met nepsollicitaties willen werkgevers discriminatie op de arbeidsmarkt in kaart brengen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft een akkoord met 33 arbeidssectoren om discriminatie aan te pakken. Maar eerst moet het probleem in kaart gebracht worden. Werkgevers en vakbonden gaan op grote schaal zélf sollicitatiebrieven van fictieve personen versturen. En dat is een primeur. Drie universiteiten hebben een systeem uitgewerkt dat in alle sectoren toepasbaar is. Er volgen geen sancties op de resultaten, wel hulp om de discriminatie in de toekomst tegen te gaan.