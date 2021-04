Opnieuw chartervluchten vanuit Deurne: "De bovenkant van de wolken gemist"

De passagiers zijn heel enthousiast :"We hebben het verschrikkelijk gemist. We hebben een buitenverblijfje in Spanje en zijn er nu vijf maanden niet geweest. Er is dus wel wat werk te doen. De eerste dagen zullen geen ontspanning zijn, dat komt nadien wel. We hebben onze twee prikken gehad en moesten nu nog een test doen. Dat wordt ook strikt nagekeken. Het is goed en veilig geregeld."

Weer of geen weer, opnieuw kunnen reizen doet veel mensen deugd: "Eindelijk kunnen we nog eens weg. De laatste keer was met nieuwjaar. We verblijven in een appartement in Malaga. Vanuit Deurne vertrekken is zalig. Het zou hier momenteel wel beter weer zijn dan ginder, maar goed", zo klinkt het.



Moeder en dochter stralen. "We verblijven in onze eigen woning. Normaal gaan we elke maand. Gelukkig is er ter plaatse een concierge die ons huis dagelijks controleert en verlucht. We zijn nog niet gevaccineerd maar hebben een negatieve test en in Spanje moeten we een gezondheidsverklaring voorleggen".