"Topdokter" Filomeen Haerynck waarschuwt: "Haal geen nootjes in huis als je jonge kinderen hebt"

Dokter Filomeen Haerynck is kinderimmunoloog in het UZ Gent en is vooral in die hoedanigheid te zien in "Topdokters" op Play4. Daarvoor was ze aan de slag als kinderlongarts, een specialisatie die ze bij wachtdiensten nog uitoefent. Daarbij wordt ze -net als vroeger- nog regelmatig geconfronteerd met kinderen die zich verslikken in een vreemd voorwerp.