Padel is het populairste in West-Vlaanderen, maar ook andere buitensporten zitten in de lift

Waarom de sport het populairste is in West-Vlaanderen is niet meteen duidelijk. Maar de algemene trend is wel verklaarbaar volgens CEO van Tennis Vlaanderen, Gijs Kooken. “Er was al een trend in 2018, maar door corona heeft padel nog een extra boost gekregen. Opmerkelijk is dat tennis trager stijgt in ledenaantal. Dat is omdat de sport meer matuur is, terwijl padel nog nieuw is.”