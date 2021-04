Perenboer dumpt 4 ton peren langs spoorwegbedding in Borgloon

Het is al het derde jaar op rij dat er fruitafval langs de spoorwegbedding gedumpt wordt: "Het is nu al een paar jaar dat daar peren en appels in de spoorwegzate gestort worden langs een zeer actieve dassenburcht", zegt conservator Stefan Carolus. En het rottend fruit is niet alleen nefast voor de dassenpopulatie: "Ook voor wandelaars die in een mooie wandelomgeving komen, is het niet leuk om geconfronteerd te worden met een stinkende brei."