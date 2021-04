Politie vraagt om waakzaam te zijn na diefstal van vijf lammetjes in Asse en Opwijk

Waarom iemand de lammetjes wil stelen is voorlopig nog een raadsel. “Ik ben kweker van stamboekschapen, het gaat om Texelse vleesschapen. Die hebben veel kwaliteiten en worden daarop geselecteerd. Is dat nu een oorzaak, dat ze omwille van de goede vleeskwaliteit gestolen worden? Dat kan, maar het blijft gissen." Volgens Joris hebben de dieven ook kennis van zaken. “Zowel bij mij als in Opwijk waren het mannelijke lammetjes die gestolen werden. Dat is toch opvallend. Misschien willen ze ermee kweken?”

De lammetjes bij Joris zijn nog maar 25 dagen oud, eigenlijk te jong om al weg te halen bij hun moeder. “Die hebben nog moedermelk nodig. Ze kunnen wel overleven, maar hun conditie gaat snel achteruit.”