"Een immense druk, een verpletterende verantwoordelijkheid": jury beraadslaagt in proces over de dood van George Floyd

Gisteren hoorde de volksjury de laatste pleidooien in het proces en trok ze zich terug. Een eerste beraadslaging die 4 uur duurde, leidde nog niet tot een uitspraak. "Op basis daarvan kan je niet veel zeggen over welke kant het uitgaat", zegt VS-correspondent Björn Soenens. "Het is een proces dat drie weken geduurd heeft, gisteren hebben de juryleden 6 uur aan argumenten gehoord, ze moeten het zijn twaalven eens zijn."

"Bij het proces over Rodney King in Los Angeles in 1992 (blanke agenten stonden er terecht voor zijn gewelddadige arrestatie, red) duurde het zes dagen voor er een verdict was. Bij het proces tegen Michael Jackson over kindermisbruik in 2005 zeven dagen, en bij het proces tegen O.J. Simpson in 1995 (die terechtstond voor de moord op zijn ex-vrouw, red) was er jury eruit in vier uur. Misschien komt de jury er nu tegen de middag uit, misschien duurt het een paar dagen, je kan er geen pijl op trekken."