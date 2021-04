Ook Rwandees rapport wijst op "zware verantwoordelijkheid" van Frankrijk in "voorspelbare" Rwandese genocide in 1994 

In het voorjaar van 1994 vond in Rwanda een genocide plaats die het land en de bevolking tot op vandaag tekent. Meer dan 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's werden toen uitgemoord door extreme Hutu's, vooral door de zogenoemde Interahamwe-militie. Zij werden opgezweept door haatberichten, vooral op het radiostation Radio Télévision Libre des Milles Collines. In die periode werden ook 10 Belgische Blauwhelmen vermoord.

De internationale gemeenschap greep niet in. Ook de Franse soldaten niet die toen in het land aanwezig waren. In 2017 gaf de Rwandese overheid aan het Amerikaanse advocatenkantoor Levy Firestone Muse de opdracht de Franse verantwoordelijkheid in die genocide te onderzoeken. Dat advocatenkantoor concludeert nu dat "de Franse staat een zware verantwoordelijkheid draagt voor het mogelijk maken van een voorzienbare genocide".