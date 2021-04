Samenscholingsverbod aan cultureel centrum in Lanaken: "Het loopt de spuigaten uit met de hangjongeren"

Remy is een van de hangjongeren, hij voelt zich geviseerd. "Het is uit de hand aan het lopen. Ook als we hier maar met 4 staan, komt de politie al controleren. Gewoon wat rondrijden met onze scooters vinden ze al overlast, terwijl die scooters gewoon in orde zijn." De jongeren plannen nu een tegenreactie. "We willen hier een spandoek hangen, omdat ze ons met rust moeten laten. En misschien gaan we nu een andere plek zoeken. Dat was ons trouwens ook beloofd."

Het samenscholingsverbod geldt tot en met 24 mei.