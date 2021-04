Duizenden middeleeuwse skeletten gevonden bij opgravingen in Ieper: "Waarschijnlijk ook baby's en kinderen"

Voor de archeologen ter plaatse is het moeilijk om de skeletten heel precies te dateren. "Door een christelijke traditie in de middeleeuwen was het de gewoonte om niks van bijgifte mee te geven in het graf. De mensen werden eigenlijk begraven zoals ze geboren waren. Bij de Romeinen gebeurde het bijvoorbeeld vaak dat er in de graven een potje of munt werd meegegeven. Daarmee kunnen archeologen aan de slag om de datering te achterhalen. En dat is hier niet het geval."

Ook aan het Vandepeereboomplein is iets blootgelegd. Archeologen hebben er een middeleeuwse kademuur gevonden. Toen de Ieperlee nog een open rivier was, losten de schepen hun goederen aan die kademuur. Verder worden ook nog vondsten verwacht in de Boterstraat.