KRC Genk brengt supportersmateriaal aan huis omdat supporters niet mee mogen naar bekerfinale

"De mensen waar we langsgingen vanmiddag, waren toch wel onder de indruk dat we daar zo plots voor de deur stonden", gaat Denier verder. "Maar na enkele minuten werd de sfeer al wat gemoedelijker en we hebben hen ook gevraagd de doos te openen. Daarin zat supportersmateriaal zoals ballonnen, stickers en een vlag maar ook materiaal om er zondag een leuke barbecue van te maken. Want we willen zondagavond Standard op de rooster leggen", lacht Pierre Denier. "Van de 5 bekerfinales in de geschiedenis van KRC Genk hebben we er 4 gewonnen en ik zou graag zien dat we er zondag 5 van maken."

