Snoop Dogg draagt beschilderde sloefkes van tatoeëerder Jadran Beauprez uit De Klinge: "Dit is superzot"

"Christian is ook al jaren bassist en contrabassist bij Cypress Hill. Zo heb ik ook een paar schoenen voor frontman B-Real van Cypress Hill mogen maken, wat eigenlijk ook een immens grote rapper is, een van mijn nineties heroes. En zodra het bij hem was geraakt, is het blijkbaar ook aan de ogen en oren van Snoop Dogg geraakt. Via een assistent van Snoop bereikte mij dan de vraag om een paar schoenen voor Snoop te maken. “