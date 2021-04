Tielt-Winge en Sint-Pieters-Leeuw laten sociale huurders controleren op bezittingen in het buitenland

Wie in een sociale woning leeft mag geen eigendommen zoals huizen of gronden in binnen- of buitenland bezitten. In Vlaanderen is dat snel gecontroleerd, maar in het buitenland is dat niet evident. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen sinds kort via de Vlaamse overheid een beroep doen op bedrijven die eigendommen in het buitenland opsporen. Zowel Sint-Pieters-Leeuw als Tielt-Winge gaan daar nu gebruik van maken.