Tijdelijk werkloos geweest en bang voor de belastingbrief? Onlinetool berekent of je moet bijbetalen

Nu het stilaan tijd wordt om de belastingbrief in te vullen, beginnen velen zich ongerust te maken over hun belastingafrekening. Aanslagjaar 2020 was namelijk geen gewoon jaar: op een piekmoment zaten ruim een een miljoen mensen in de tijdelijke werkloosheid; per maand waren dat er gemiddeld ruim een half miljoen.

Wat het belastinggewijs ongewoon maakt, is de bedrijfsvoorheffing op de uitkering die dat leger aan tijdelijk werklozen kreeg, het voorschot op je jaarlijkse belastingen. Normaal betaal je op een tijdelijke werkloosheidsuitkering 26,75 procent belastingen. Maar om de koopkracht tijdens coronacrisis niet te diep te laten zaken, besliste de vorige regering om slechts 15 procent af te houden.