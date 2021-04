Tromboses na coronavaccins: hoe vaak komen ze voor in vergelijking met rokers of vrouwen die de pil nemen?

Het gaat bij het coronavaccin van J&J om 8 gevallen op ruim 7 miljoen toegediende doses in de Verenigde Staten. In Europa zijn nog geen gevallen bekend, meldde het EMA op zijn persconferentie, maar J&J-is in ons continent nog nauwelijks uitgerold.

Bij de acht mensen met de zeer zeldzame bijwerking waren zeker zes vrouwen. Zij waren tussen 18 en 48 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar en ze ontwikkelden de bijwerking in de tweede week na de vaccinatie. Het ging telkens om een trombose in de hersenen of in een buikader. Eén vrouw overleed. "Dat we er ondanks dat kleine aantal gevallen zo dicht op zitten, is goed nieuws, want het betekent dat alles bijzonder goed wordt opgevolgd", benadrukte het EMA. "Het is ook goed dat we ervan op de hoogte zijn: zo kunnen dokters en de mensen zelf er alert voor zijn."

J&J is net als AstraZeneca een vectorvaccin: daarbij wordt gebruik gemaakt van een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) waaraan een stukje van de genetische code van het coronavirus wordt toegevoegd. Ons lichaam leert zo de indringer te herkennen en kan een verdedigingsreflex aanleren, om zich zo als het ware te trainen voor als er een échte coronabesmetting aankomt.



Deze week zijn de eerste inentingen met J&J gepland in Vlaanderen. Concreet staan 25.000 spuitjes op de planning van de in totaal 233.000 voorziene vaccinaties. (lees door onder de foto)