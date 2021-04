Tweejaarlijkse tulpenpluk in Berendrecht bedenkt digitaal alternatief: "Via computerspel kan je een boeketje bij elkaar plukken"

De tweejaarlijkse tulpenpluk in Berendrecht kan dit jaar niet doorgaan door corona maar de organisatoren hebben een leuk alternatief bedacht: een digitale tulpenpluk. Via een computerspel kan je toch tulpen plukken en aan vrienden schenken. De 170.000 échte tulpen gaan niet verloren en worden coronaproof geplukt. Ze worden uitgedeeld aan de inwoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo en aan woonzorgcentra en ziekenhuizen in de buurt.