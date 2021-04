UGent zoekt vrijwilligers om via virtual reality invloed van omgeving te onderzoeken

Via virtual reality willen de wetenschappers onder meer de impact van de omgeving op onze emoties, denken en zenuwstelsel in kaart brengen. De deelnemers aan het onderzoek moeten een virtual reality-bril opzetten, en dan komen ze in allerlei omgevingen terecht. "Ondertussen meten wij wat ze ervaren", zegt onderzoekster Nathalie Michels. "We meten hun stresshormonen, maar ook hun prestaties via allerlei taakjes."

Met de resultaten kunnen therapeuten aan de slag gaan om onze mentale gezondheid te verbeteren. "Wij willen bijvoorbeeld achterhalen welke omgeving het best is om te ontstressen. Of waar je best kan gaan wandelen als je je mentaal beter wil voelen", vertelt Michels.

Wil je deelnemen aan het onderzoek, dan vind je alle info op de website van het project.