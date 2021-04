Uitvinder van werkwoordenwiel wil dt-regel behouden: "Als iedereen zijn zin zou doen, wordt het een warboel"

In de klas van Yannick gaat het vaak over spelling. “Mijn leerlingen vragen dikwijls waarom spelling belangrijk is. Als we elkaar begrijpen, dan is dat toch voldoende, zeggen ze. En daar hebben ze ook deels gelijk in. Maar spellingsregels zijn nuttig omdat ze duidelijkheid scheppen. Als iedereen zijn zin zou doen, dan wordt het een warboel. En als je moeite doet, kan je onze spellingsregels gemakkelijk begrijpen.”