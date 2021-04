Vader en dochter vermist na brand in Anderlecht

De zware brand veroorzaakte heel wat schade en instabiliteit aan het gebouw. “De gemeente moet stabiliteitswerkzaamheden laten uitvoeren”, zegt Sarah Frederickx van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis Vorst). “Omdat de stabiliteit onvoldoende is, kon het pand nog niet doorzocht worden. We vermoeden dat er nog mensen onder het puin liggen. Een vader en zijn dochter zijn als vermist opgegeven, maar we weten niet of ze in het gebouw zitten.”