Veemarkthallen in Sint-Truiden afgesloten wegens instortingsgevaar: "Hele constructie dreigde in te storten", zegt burgemeester

Op korte termijn zullen de eerste spanten verwijderd worden in afwachting van de volledige sloop van de tweede hal die aansluit bij het vroeger slachthuis. "De hal waar de verrotting is vastgesteld is ook de hal die we willen afbreken, samen met het slachthuis. Dat sloopdossier is lopende", gaat Heeren verder. "De andere hal willen we recupereren, want dat kadert in een onthardingsdossier, waarbij we het Speelhof willen verbinden met het stadspark en de Cicindriabeek die we willen openleggen."