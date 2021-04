Wereldvoedselprogramma van Verenigde Naties bezorgt 1,5 miljoen Venezolaanse kinderen dagelijkse maaltijd

"Dit is de eerste stap in de richting van een reeks ambitieuze projecten die voedselhulp zullen bieden aan de hele Venezolaanse bevolking", reageerde de Venezolaanse president Nicolás Maduro op het akkoord met het WFP. "Danku om ons toe te laten onafhankelijk te werken en ervoor te zorgen dat ons werk niet gepolitiseerd wordt", zei David Beasley van het Wereldvoedselprogramma op zijn beurt, die naar Caracas was afgereisd.

Humanitaire organisaties drongen er al lange tijd bij Maduro op aan om het WFP toe te laten voedselhulp te bieden in het land. Maduro hield de boot al die tijd af, maar gaat nu toch akkoord. Politieke tegenstanders van de radicaal-linkse president hebben de regering er al meermaals van beschuldigd de voedselhulpprogramma's van de Venezolaanse overheid te linken aan politieke loyaliteit. Enkel wie het regime van Maduro trouw blijft, zou hulp krijgen. Maduro ontkent dat.

Hulpverleners en activisten in Venezuela verwelkomen dan ook het akkoord met het WFP. "Dit akkoord is van vitaal belang", schreef Feliciano Reyna, de voorzitter van Accion Solidaria, een organisatie in Caracas die zich onder meer focust op de behandeling van hiv en aids. "We hopen dat dit akkoord het vertrouwen zal opbouwen om de actiegebieden uit te breiden."