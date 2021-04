Vilvoorde gaat leegstand strenger aanpakken: "Belasting op leegstand gaat omhoog"

"Bij ons in Vilvoorde, en ook in andere steden blijft de leegstand een probleem", zegt schepen Didier Cortois. "Nochtans hebben we de voorbije jaren heel wat acties ondernomen. Zo hebben we ons handelscentrum aantrekkelijker gemaakt. We keren ook renovatiepremies uit aan eigenaars die hun pand willen opfrissen. Maar we stellen vast dat het vooral moeilijk loopt bij de grote panden die in handen zijn van grote investeringsgroepen. Er is weinig contact met die eigenaars en we hebben het gevoel dat zij er niet echt van wakker liggen."